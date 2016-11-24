Новосибирские кондукторы в мороз высадили ребенка из автобуса

Новосибирские следователи выясняют подробности инцидента с восьмиклассником, которого дважды высаживали из автобуса за безбилетный проезд. В этот день в городе был 30-градусный мороз.



В одном автобусе кондуктор не принял его проездной, а после того как узнал, что у мальчика нет денег, попросил выйти на улицу. Затем ситуация повторилась в другом автобусе, в который сел ребенок. В результате до следующей остановки ему пришлось идти пешком 1,5 км, пока не остановилась маршрутка, водитель которой разрешил ребенку сесть. Об этом сообщает ИА Flashsiberia.

«Со стороны кондукторов не было принято никаких мер, чтобы хоть каким-то образом побеспокоиться о том, чтобы ребенок не оказался один в опасной ситуации», — отмечает СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, это не первый случай в последние дни в России, когда кондукторы выгоняют маленьких безбилетников из транспорта на улицу в сильный мороз. Ранее «Известия» писали о таком случае в Екатеринбурге. Там из автобуса выгнали 9-летнюю девочку. И накануне стало известно о том, что в Челябинске кондуктор автобуса попыталась высадить ребенка на мороз.

На эти случаи отреагировала детский омбудсмен, Анна Кузнецова. Она настаивает на том, чтобы такие «рьяные» исполнители инструкций несли ответственность за подобные проступки. «Никакие должностные инструкции не могут быть выше ребенка», — заявила Кузнецова.