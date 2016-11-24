Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
24 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Новосибирские кондукторы в мороз высадили ребенка из автобуса

Следственный комитет начал проверку в связи с инцидентами

Фото: TACC/Евгений Курсков

Новосибирские следователи выясняют подробности инцидента с восьмиклассником, которого дважды высаживали из автобуса за безбилетный проезд. В этот день в городе был 30-градусный мороз.

В одном автобусе кондуктор не принял его проездной, а после того как узнал, что у мальчика нет денег, попросил выйти на улицу. Затем ситуация повторилась в другом автобусе, в который сел ребенок. В результате до следующей остановки ему  пришлось идти пешком 1,5 км, пока не остановилась маршрутка, водитель которой разрешил ребенку сесть. Об этом сообщает ИА Flashsiberia.

«Со стороны кондукторов не было принято никаких мер, чтобы хоть каким-то образом побеспокоиться о том, чтобы ребенок не оказался один в опасной ситуации», — отмечает СУ СКР по Новосибирской области.

Напомним, это не первый случай в последние дни в России, когда кондукторы выгоняют маленьких безбилетников из транспорта на улицу в сильный мороз. Ранее «Известия» писали о таком случае в Екатеринбурге. Там из автобуса выгнали 9-летнюю девочку. И накануне стало известно о том, что в Челябинске кондуктор автобуса попыталась высадить ребенка на мороз. 

На эти случаи отреагировала детский омбудсмен, Анна Кузнецова. Она настаивает на том, чтобы такие «рьяные» исполнители инструкций несли ответственность за подобные проступки. «Никакие должностные инструкции не могут быть выше ребенка», — заявила Кузнецова.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Новосибирские кондукторы в мороз высадили ребенка из автобуса

Новосибирские кондукторы в мороз высадили ребенка из автобуса Следственный комитет начал проверку в связи с инцидентами

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Александр Беленький

блогер

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке