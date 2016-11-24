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Захарова прокомментировала спасение россиянами украинских моряков

Это событие отражает подход России, пояснила представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала спасение россиянами украинских моряков, назвав это событие отражением политики Москвы.

В четверг утром экипаж российского большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» оказал помощь дрейфующему в Средиземном море украинскому рыболовецкому судну.

Говоря о спасении украинских моряков у себя в Facebook, Захарова отметила, что такой жест показывает особенность российского подхода.

По словам представителя МИД, иностранцы часто ее спрашивают о «сути, особенности России».

В своем посте Захарова решила ответить на этот популярный вопрос конкретным примером.

«Два дня назад спецслужбы Украины незаконно выкрали двух российских военнослужащих, а сегодня российские военнослужащие спасают украинских моряков», — написала она.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Захарова прокомментировала спасение россиянами украинских моряков

Это событие отражает подход России, пояснила представитель МИД РФ

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