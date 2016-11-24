Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала спасение россиянами украинских моряков, назвав это событие отражением политики Москвы.



В четверг утром экипаж российского большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» оказал помощь дрейфующему в Средиземном море украинскому рыболовецкому судну.



Говоря о спасении украинских моряков у себя в Facebook, Захарова отметила, что такой жест показывает особенность российского подхода.

По словам представителя МИД, иностранцы часто ее спрашивают о «сути, особенности России».



В своем посте Захарова решила ответить на этот популярный вопрос конкретным примером.

«Два дня назад спецслужбы Украины незаконно выкрали двух российских военнослужащих, а сегодня российские военнослужащие спасают украинских моряков», — написала она.