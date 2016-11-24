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Кадыров не покинет пост главы Чечни из-за звания почетного академика

Об этом сообщил источник в окружении лидера республики

Главе Чечни Рамзану Кадырову не грозит отставка из-за звания почетного академика Российской академии естественных наук, поскольку РАЕН является общественной, а не научной организацией.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении чеченского лидера.

По словам собеседника агентства, Кадыров «некоторое время назад стал почетным академиком РАЕН, но это общественная организация, поэтому глава Чечни может продолжить работу на своей должности».

Напомним, накануне Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию заявил, что примет кадровые решения в отношении чиновников ряда ведомств, которые стали академиками и членами-корреспондентами Российской академии наук (РАН) вопреки его указанию не совмещать занятие наукой и государственную службу.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Кадыров не покинет пост главы Чечни из-за звания почетного академика

Об этом сообщил источник в окружении лидера республики

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