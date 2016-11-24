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Под Тверью глыба льда упала с крыши на девочку

Ребенок получил ушиб правой стопы, следователи проводят проверку

Одиннадцатилетняя девочка получила травму при падении глыбы льда со снегом с крыши дома в Тверской области. По данному факту следователи проводят проверку, сообщили в пресс-службе СУСКР по региону.

По данным ИА «ТВЕРИГРАД», инцидент произошел 19 ноября в городе Бологое Тверской области.

Ледяная глыба упала на девочку в тот момент, когда сотрудники коммунальных служб очищали крыши от снега и наледи. В результате падения, повредив козырек крыльца магазина, ледяной кусок отскочил в сторону подходившей к магазину девочки. Пострадавшая была доставлена в больницу, где врачи у поставили ей диагноз — ушиб области правой стопы. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Под Тверью глыба льда упала с крыши на девочку

Ребенок получил ушиб правой стопы, следователи проводят проверку

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