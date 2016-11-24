Оформивший хет-трик Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

На втором месте – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, третье присудили голкиперу «Калгари» Чеду Джонсону
Фото: TASS/AP/Nick Wass
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, отметившийся хет-триком в победном матче против «Сент-Луиса», признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин обнулил свой показатель полезности, его броски стали достигать цели. Однако в большинстве при большом количестве моментов он отличился лишь раз, пишет «Спорт-Экспресс».
В матче регулярного чемпионата это 92-я победная шайба на счету российского форварда. Овечкин опередил по этому показателю легендарного канадца Уэйна Гретцки.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, на счету которого две шайбы и одна результативная передача в победной игре с «Нью-Йорк Рейнджерс», признан вторым в списке лучших игроков дня в НХЛ.
Голкипер «Калгари» Чед Джонсон, отразивший все 34 броска в матче против «Коламбуса», стал третьей звездой дня.
Чешский нападающий «Флориды» Яромиг Ягр — рекордсмен по количеству победных шайб. Он 133 точными бросками приносил победу своей команде.
Матч между «Вашингтоном» и «Сент-Луисом» завершился со счетом 4:3.
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