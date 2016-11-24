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Диана Арбенина: «Я пережила кризис и обрела внутреннюю свободу»

Лидер группы «Ночные снайперы» — о том, почему она не хочет связываться с продюсерами и зарабатывать на людской ностальгии

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Продолжающая масштабный тур «Выживут только влюбленные» группа «Ночные снайперы» подошла к двум своим крупнейшим концертам. 26 ноября — сольник в столичном Ледовом Дворце «ВТБ Арена», затем аналогичное шоу в Ледовом Дворце Петербурга. Перед концертами с лидером «НС» Дианой Арбениной пообщался обозреватель «Известий»

- Нынешний гастрольный тур «Ночных снайперов» длится почти год. Не надоело исполнять одну и ту же программу?

- Абсолютно не надоело. Мы постоянно ее дорабатываем. Сейчас группа репетирует с утра до ночи, и я замечаю, как жестче, мощнее, конкретнее зазвучали у нас даже старые темы. «31-я весна», например. Акцент по-прежнему на гитарный саунд. Клавиши практически не используем. Я играю на них только в песне «Помолчим».

- Ты периодически участвуешь в пресс-конференциях. От тебя хотят услышать что-то принципиальное?

- Интересуются в основном моими личными делами и планами. Спрашивают уже о предстоящем через полтора года 25-летии «Ночных снайперов», о моей программе на «Нашем радио», о детях, занятиях спортом и т.п. Многие, видимо, составляя вопросы, ориентируются на мой инстаграм, на который я сейчас сильно подсела. Придумала там рубрику «Доброе утро, страна!» в которой выкладываю короткие настроенческие сюжеты из собственной жизни.

- О том, что ты хотела бы усыновить ребенка, напоминают?

- Да, я и сейчас думаю об этом. Но дело в том, что мои дети пошли в школу и для меня начались такие испытания, что пока я не готова к усыновлению.

- В разговорах о грядущем «снайперском» юбилее наверняка всплывает и идея собрать «под праздник» исторический состав образца альбома «Рубеж»?

- Я пока не загадываю. Если речь конкретно о Светлане Сургановой, могу лишь сказать, что на днях я поздравила ее с днем рождения. Она мне трогательно ответила, что ждет моих поздравлений, как дети подарков на Новый год. Но кто знает, что будет через полтора года? Честно говоря, особой потребности в таком соединении у меня нет.

Не хочется, в данном случае, идти на поводу у шоу-бизнеса. Собирать огромный зал и зарабатывать «бабло» на людской ностальгии меня не привлекает. Я очень дорожила той историей. Это было, по сути, наше общее детище. Поставить его теперь на коммерческие рельсы? Стоит ли? Я могу и по-другому заработать.

Вообще в последний год я болезненно переосмысливала собственную жизнь, искала ответы на какие-то важные для себя душевные вопросы. Переживала мощнейший кризис среднего возраста. Не в 30 лет, не в 35, а в 42. Потом съездила в отпуск, успокоилась, поняла, что многие вещи меня волновали зря. И приехала в Россию совершенно умиротворенной. Мне не нужно ни за кем бежать, пытаться всюду успеть. Суета не может меня ранить или поглотить. Я обрела свою внутреннюю свободу.

- А в реакциях и качестве твоей публики что-то сейчас меняется?

- Принципиально ничего. Но как-то чувствуется, что люди стали беднее и грустнее. По нашим концертам вижу: публика готова и хочет откликаться на мой энергетический посыл, но на многих зрителях отражается загруженность житейскими проблемами. Я им всем сочувствую и себе тоже. Потому что не могу сегодня поднять зарплаты своим музыкантам и административному составу. Не могу увеличить свой гонорар, иначе организаторы концертов уйдут «в минус» и т.д. Эта цепь всех касается.

- Зато загрузка у «снайперов» приличная. Судя по вашему концертному графику, тур «Выживут только влюбленные» продлится до апреля. Что потом?

- Закроемся в студии и приступим к записи нового альбома. Надеюсь, это будет уже наша большая двухэтажная студия. Я сейчас приступила к ее строительству на том же участке, где стоит мой дом. Предполагаю предоставлять ее и некоторым молодым коллективам —  чтобы они имели качественную демо-версию своего материала. А потом уже показывали ее профессионалам. Возможно, кому-то из них повезет.

Честно говоря, надоели одни и те же артисты на телевидении, хочется, чтобы кто-то разбавил их ряды. Правда, сама я никого продвигать не хочу. Во мне еще так много меня самой, моих песен, которые постоянно пишутся, что на «работу с молодежью» меня не хватит.

- Но посоветовать им что-то можешь? Например, не утешать себя в случае первого неуспеха мантрой: «просто мы – неформат»?

- Я порекомендую не накручивать искусственно количество просмотров их роликов в интернете, чем, к сожалению, пользуются не только молодые, но и некоторые опытные и заслуженные артисты. И - не связываться с продюсерами. Я не верю ни одному из них. Это люди, которые объясняют артистам, что те пишут «неправильную музыку»: сложную или немодную. А нужно быть проще, сочинять хиты и т.п. Так вот – не надо слушать такие рекомендации. Делайте то, что вам хочется.

- А ты вот недавно песней «Чистые пруды» открыла большой мемориальный концерт, посвященный 25-летию со дня убийства Игоря Талькова. По собственному желанию там выступила?

- Мне эта песня в школьной юности нравилась. Так что против своей воли идти не пришлось. Только аккордеон в этой песне, несмотря на сетования со стороны некоторых поклонников Талькова, заменила на трубу. У меня почему-то Тальков с его грустными глазами и лирическими песнями ассоциируется именно с трубой. Получился хороший кавер. С ним меня позвали и на концерт памяти Талькова.

- Недавно ты с детьми посетила хоккейный матч Динамо-ЦСКА. Это потому что он проходил на арене, где тебе предстоит выступать или хоккеем интересуешься?

- Хотелось посмотреть на болельщиков, на то, как во время матча оживает стадион. И дети получили огромное удовольствие. Тёма уже в середине матча надел динамовскую форму и скандировал вместе с трибунами. Я сейчас вообще углубилась в спорт. Боксом занимаюсь.

- Зачем? Хочешь людей по лицу бить?

- Нет. Мой бокс - это тонус, кураж. Фитнеса мне для этого мало. В конце каждого занятия провожу со своим тренером спарринги. Он, конечно, меня жалеет, по голове не бьет, но все равно получается азартно, с элементами игры, с маневрами. А просто поднимать гантели – да я со скуки сдохну (смеется).

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Диана Арбенина: «Я пережила кризис и обрела внутреннюю свободу»

Диана Арбенина: «Я пережила кризис и обрела внутреннюю свободу»Лидер группы «Ночные снайперы» — о том, почему она не хочет связываться с продюсерами и зарабатывать на людской ностальгии

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