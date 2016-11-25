Страсти по Трампу

Загадочный энтузиазм, который испытали некоторые россияне, когда Дональд Трамп был избран президентом США, продолжает вспыхивать то тут, то там на широких просторах российских регионов. Правда, немного перефразируя классиков, прогноз «скоро ваши рыжие кудри примелькаются и вас просто начнут бить» уже сбывается. В калужском Обнинске так и не состоялся пикет в поддержку страдающего от протестов у себя на родине Трампа.

Эта частность на самом деле является результатом медиаажиотажа, возникшего вокруг Трампа еще на этапе его избирательной кампании. Вот и получилось, что россияне, изголодавшиеся по теплым словам в свой адрес со стороны западных политиков (а какой кошке ласковое слово не приятно?), теперь пытаются в ответ поддержать, хотя бы морально, «своего Трампа», конечно, на самом деле — совершенно абстрактного. И действия эти носят совершенно иррациональный характер, а рациональность состоит в следующем.

Барак Обама был «президентом надежд», теперь уже несбывшихся. Избранный же президентом Трамп пока тоже «подает надежды», но вот только теперь в основном не американскому народу. Последний, судя по всему, свой шанс быть осчастливленным социальными реформами слегка упустил.

Судя по предвыборной риторике Трампа, он планирует заставить США сосредоточиться на самих себе, любимых и исключительных и, в значительной степени, оставить в покое другие страны, которые при президенте — лауреате Нобелевской премии мира испытывали серьезные перегрузки из-за вмешательства в свою судьбу.

Речь идет не только о полуразрушенных Сирии или Ливии, речь также и о Болгарии, лишившейся выгодного «Южного потока», Италии, страдающей от того, что попала в «продуктовый тупик», вынужденно присоединившись к так называемым антироссийским санкциям, Франции и Греции, страдающих от того же.

То, что США оставят, наконец, в покое другие страны, — хорошая новость, однако существует весьма большая вероятность того, что Трамп повторит судьбу Обамы и в конце концов не оправдает возложенных на него надежд. Его обязательства, взятые в ходе избирательной кампании, действительно весьма специфические и требуют, по сути, того, чтобы американцы изменили свой привычный уклад, в том числе — экономический и даже немного — свой знаменитый образ жизни. Готово ли к этому американское общество? Это, как говорится, «науке неизвестно».

Поэтому, конечно, сейчас в США реакция на победу Трампа — весьма эмоциональная. Но если американцев понять можно (речь идет об их собственной стране), то российский ажиотаж вокруг Трампа носит явно: а) искусственный и б) очевидно нездоровый характер.

Надо полагать, наши люди верят, что авторитарный (да-да, в странах «эталонной демократии» такой феномен, как оказалось, тоже возможен) и необычный на вид президент США придет и каким-то покуда неизвестным способом изменит течение событий не только в своей стране, то есть в Соединенных Штатах, но и во всем мире.

Прямо или косвенно, такая реакция свидетельствует о том, что пресловутая «эталонная демократия» до предела утомила мировую общественность «цветными революциями», «мирными» протестами и еще Бог знает чем, что сами американцы так старательно экспортировали в страны «третьего мира» и что теперь экспортеры революционных технологий с удивлением обнаруживают у себя дома.

Все эти эмоции вполне понятны. Непонятно другое: нам-то чего так радоваться?

Нет, конечно, здесь, в России, как, впрочем, и во всем мире, здравомыслящие граждане испытали большое облегчение, узнав, что из двух кандидатов на пост президента США победил политик «с человеческим лицом». Но банкеты с шампанским, овации и «победные» заявления от руководителей регионального уровня выглядят тем не менее довольно неожиданно.

Тем более что Трамп и его команда — прагматики и будут действовать, как и полагается добросовестным руководителям, прежде всего в интересах своей страны. Которые далеко не во всем совпадают с нашими. Да и предвыборные обещания не всегда совпадают с реальностью будней в Белом доме. И вот тогда в России, вполне вероятно, забудут о том, что обещал Трамп во время кампании, и станут привычно поругивать американского президента за грязные подъезды. Об овациях и шампанском постараются не вспоминать. И в общем-то, правильно. Наверное, достойнее было бы тратить свои душевные силы на поддержку своих кандидатов и собственной страны….

Автор — генеральный директор Центра политической информации

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