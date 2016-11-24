Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
24 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Отложен запуск энергоблока на НВ АЭС, самого мощного в России

Причина переноса — поломка генератора, речи о взрыве не идет, утверждают на предприятии

На следующий год перенесен ввод в эксплуатацию самого мощного в России (1200 мВт) энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС. Это связано с ремонтными работами на генераторе, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на директора станции Владимира Поварова.

Энергоблок должны были запустить в следующем месяце. Однако 10 ноября был остановлен электрогенератор, а потом отключен и сам энергоблок.

Причиной остановки, как полагают сотрудники предприятия, стало короткое замыкание в обмотке статора генератора. Система защиты отключила генератор от сети, после чего произошел выброс пара.

На АЭС по-прежнему утверждают, что слухи о том, что на генераторе был взрыв, беспочвенны. Все системы защиты сработали в штатном режиме, заявил заместитель главного инженера НВ АЭС Сергей Смирнов.

Сейчас на АЭС работает комиссия, в которую входят специалисты концерна «Росэнергоатом» и изготовители генератора — представители питерского АО «Силовые машины».

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Отложен запуск энергоблока на НВ АЭС, самого мощного в России

Причина переноса — поломка генератора, речи о взрыве не идет, утверждают на предприятии

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Александр Беленький

блогер

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке