Отложен запуск энергоблока на НВ АЭС, самого мощного в России

На следующий год перенесен ввод в эксплуатацию самого мощного в России (1200 мВт) энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС. Это связано с ремонтными работами на генераторе, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на директора станции Владимира Поварова.

Энергоблок должны были запустить в следующем месяце. Однако 10 ноября был остановлен электрогенератор, а потом отключен и сам энергоблок.

Причиной остановки, как полагают сотрудники предприятия, стало короткое замыкание в обмотке статора генератора. Система защиты отключила генератор от сети, после чего произошел выброс пара.



На АЭС по-прежнему утверждают, что слухи о том, что на генераторе был взрыв, беспочвенны. Все системы защиты сработали в штатном режиме, заявил заместитель главного инженера НВ АЭС Сергей Смирнов.

Сейчас на АЭС работает комиссия, в которую входят специалисты концерна «Росэнергоатом» и изготовители генератора — представители питерского АО «Силовые машины».