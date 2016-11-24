Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Жертвами ДТП, произошедшем в четверг в Ростовской области, стали трое взрослых и младенец. Авария произошла на 960-м километре трассы М-4 «Дон» в Красносулинском районе.

В правоохранительных органах рассказали, что водитель ВАЗ-2106 допустил выезд на полосу встречного движения. Там отечественный автомобиль столкнулся с автомобилем Skoda. Погибли водитель и пассажир ВАЗ и два пассажира иномарки, среди которых младенец.

На месте ДТП работали сотрудники МЧС, ГИБДД и медики «скорой». Причину аварии установят в ходе дознания.

