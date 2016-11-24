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Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Среди погибших в аварии — младенец

Жертвами ДТП, произошедшем в четверг в Ростовской области, стали трое взрослых и младенец. Авария произошла на 960-м километре трассы М-4 «Дон» в Красносулинском районе.

В правоохранительных органах рассказали, что водитель ВАЗ-2106 допустил выезд на полосу встречного движения. Там отечественный автомобиль столкнулся с автомобилем Skoda. Погибли водитель и пассажир ВАЗ и два пассажира иномарки, среди которых младенец.

На месте ДТП работали сотрудники МЧС, ГИБДД и медики «скорой». Причину аварии установят в ходе дознания.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Среди погибших в аварии — младенец

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