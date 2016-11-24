В Кремле рассказали об ответе спецслужб РФ на провокации Киева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что деструктивная деятельность Украины в Крыму встречает противодействие по линии спецслужб.



«Деструктивная деятельность Украины продолжается, провокационная зачастую. В том числе в Крыму», — обратил внимание официальный представитель Кремля.



Вместе с этим Песков отказался комментировать случай, связанный с задержанием бывшего сотрудника штаба Черноморского флота, подозреваемого в шпионаже в пользу Киева. Он предложил задать этот вопрос представителям специальных служб.



Напомним, сотрудники ФСБ задержали в Севастополе бывшего штабного офицера Черноморского флота, капитан второго ранга запаса Леонид Пархоменко. По версии следствия, он по заданию Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины собирал сведения о деятельности Черноморского флота.



Также в Севастополе 9 ноября были задержаны членов диверсионно-террористической группы ГУР Минобороны Украины. У задержанных были изъяты взрывные устройства, оружие и боеприпасы, а также карты-схемы объектов предполагаемых диверсий. Всего было задержано пять человек.



По решению Ленинского районного суда они были заключены под стражу.

