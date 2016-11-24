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Ветеринарный утилизационный завод построят в Калининградской области

В регионе также построят новый свинокомплекс

Ветеринарно-санитарный утилизационный завод в Калининградской области построит один из крупнейших производителей свинины АО «Правдинское Свинопроизводство». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, в регионе также планируется возвести новый свинокомплекс. О планах по созданию новых объектов стало известно во время посещения предприятия врио губернатора региона Антоном Алихановым. Глава региона осмотрел технический парк предприятия, который задействован в полевых работах, а также побывал на племенном репродукторе, сообщает Клопс.Ru.

Предполагается, что новый объект возведут на территории Правдинского округа. Мощность нового свинокомплекса составит 20 тыс. т мяса в год. Племенной репродуктор планируется организовать в Гурьевске, где будут выращивать семь тыс. племенных свиноматок и 30 тыс. товарных свиней в год. В настоящее время полная мощность действующего свинокомплекса составляет 20 тыс. т мяса в год.

Проект по созданию на территории Калининградской области предприятия по производству свинины был заявлен в 2005 году, через три года вошла в строй первая очередь индустриального комплекса. Он принадлежит норвежской компании Russia Baltic Pork Invest ASA, в которую входят более 200 акционеров из Дании, Финляндии и Норвегии.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Ветеринарный утилизационный завод построят в Калининградской области

В регионе также построят новый свинокомплекс

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