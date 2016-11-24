Путин встретится в Москве с президентом группы компаний Louis Vuitton

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Владимир Путин встретится в четверг, 24 ноября, с главой группы компаний Louis Vuitton Бернаром Арно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что именно фонд Бернара Арно выступил инициатором выставки «Шедевры нового искусства. Собрание Щукина», которая проходит в Париже.
Он добавил, что фонд французского бизнесмена вносит существенный вклад в развитие исторических и культурных связей между Россией и Францией.
«Ну и конечно, сама компания достаточно активно работает на нашем рынке и вносит вклад в укрепление двусторонних торгово-экономических отношений», — сказал Песков, передает Лента.ру.