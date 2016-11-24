Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
24 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Путин встретится в Москве с президентом группы компаний Louis Vuitton

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Владимир Путин встретится в четверг, 24 ноября, с главой группы компаний Louis Vuitton Бернаром Арно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что именно фонд Бернара Арно выступил инициатором выставки «Шедевры нового искусства. Собрание Щукина», которая проходит в Париже.

Он добавил, что фонд французского бизнесмена вносит существенный вклад в развитие исторических и культурных связей между Россией и Францией.

«Ну и конечно, сама компания достаточно активно работает на нашем рынке и вносит вклад в укрепление двусторонних торгово-экономических отношений», — сказал Песков, передает Лента.ру.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Путин встретится в Москве с президентом группы компаний Louis Vuitton

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Инфографика

Непьющая страна: какой регион России меньше употребляет алкоголь

Непьющая страна: какой регион России меньше употребляет алкоголь

Вся инфографика

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Инфографика

Курильские острова: за что борются Россия и Япония

Курильские острова: за что борются Россия и Япония

Вся инфографика

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке