Путин встретится в Москве с президентом группы компаний Louis Vuitton

Владимир Путин встретится в четверг, 24 ноября, с главой группы компаний Louis Vuitton Бернаром Арно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков уточнил, что именно фонд Бернара Арно выступил инициатором выставки «Шедевры нового искусства. Собрание Щукина», которая проходит в Париже.

Он добавил, что фонд французского бизнесмена вносит существенный вклад в развитие исторических и культурных связей между Россией и Францией.

«Ну и конечно, сама компания достаточно активно работает на нашем рынке и вносит вклад в укрепление двусторонних торгово-экономических отношений», — сказал Песков, передает Лента.ру.