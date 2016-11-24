В Карелии продавали опасные шапочки для новорожденных

В магазинах Карелии продавали опасные шапочки для новорожденных. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора обнаружил некачественную продукцию в ходе внеплановой проверки.



Согласно установленным в России стандартам вещи для детей до года должны быть изготовлены из натуральных материалов. Внешние и декоративные элементы, в том числе кружева, шитье и аппликации не должны контактировать с кожей малышей. Обнаруженные в Петрозаводске шапки были связаны из полушерстяной пряжи с добавлением акрила, а шнурки по бокам не могли не касаться детских лиц.



Сертификат соответствия товара был составлен неверно: в нем указано, что он выдан на основании испытаний детской обуви, а не одежды, передает ИА «Карелinform».



«Известия» ранее писали, что в сети аптек Омска обнаружили детские соски с фенолом немецкого производства. Опасная продукция была изъята.



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