Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
24 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Следователи назвали причину смерти 9-летнего мальчика в Рязани

Он погиб в результате утопления

9-летний житель Рязани умер в результате утопления — причину его смерти сегодня сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Рязанской области.

Как напоминает РИА «7 новостей», мальчик пропал в субботу, 19 ноября, после того как вышел из своей квартиры в Рязани. Два дня его искали несколько сотен добровольцев и полицейские.

Тело ребенка нашли в понедельник в одном из прудов поселка Дягилево. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство). Ведется следствие.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Следователи назвали причину смерти 9-летнего мальчика в Рязани

Он погиб в результате утопления

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Александр Беленький

блогер

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке