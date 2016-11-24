Следователи назвали причину смерти 9-летнего мальчика в Рязани

9-летний житель Рязани умер в результате утопления — причину его смерти сегодня сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Рязанской области.

Как напоминает РИА «7 новостей», мальчик пропал в субботу, 19 ноября, после того как вышел из своей квартиры в Рязани. Два дня его искали несколько сотен добровольцев и полицейские.



Тело ребенка нашли в понедельник в одном из прудов поселка Дягилево. Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство). Ведется следствие.