Третьему Риму — от первого

«Положение во гроб» Караваджо, «Мученичество святого Эразма» Никола Пуссена и еще 40 шедевров из Ватиканской пинакотеки теперь можно увидеть в Москве. «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо» имеет все шансы побить рекорды выставок Серова и Айвазовского.



Билеты уже раскуплены до конца года. В декабре на сайте музея появятся билеты на январь — можно сказать, что легендарная очередь переместилась в онлайн. Зато двери галереи будут в сохранности.

Внушительный бюджет нового «блокбастера» Третьяковки обеспечил фонд «Искусство, наука и спорт», а принципиальное согласие Ватикана было достигнуто на исторической встрече президента России Владимира Путина и папы Франциска I.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков

Открывая экспозицию, представитель Святого престола кардинал Джузеппе Бертелло не скупился на эпитеты.

— Сегодня — совершенно беспрецедентное событие. Впервые за всю историю ватиканских музеев мы в таком количестве вывезли произведения искусства изумительного качества, — сказал гость.

По ряду причин это действительно уникальный проект. Во-первых, мы получили великие работы, которые очень редко покидают Вечный город. Во-вторых, выставка, целиком составленная из одного собрания, позволяет достаточно полно отразить эволюцию живописного воплощения религиозной тематики за шесть веков — от аскетичного лика Господа на иконе XII столетия «Христос благословляющий» до мягкой изысканности «Святого семейства» Джузеппе Мария Креспи (XVIII век).

Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Хронологический принцип организации выставки, обеспечивающий плавный переход от одного стиля к другому, обнажает эмоциональные контрасты. И мы видим, насколько разнообразным по настроению может быть претворение сакральных сюжетов.

Безоблачно музицирующие ангелы Мелоццо да Форли соседствуют в одном зале с душераздирающим «Оплакиванием» Карло Кривелли. А в другом зале высокая патетика «Троицы с мертвым Христом» Лодовико Карраччи оттеняется декоративной условностью «Веры» и «Милосердия» Рафаэля — миниатюрных триптихов, написанных для алтаря Бальони (Перуджа).

Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков

Имя Рафаэля в названии выставки похоже на рекламный ход: после экспозиции в Пушкинском художник, что называется, на слуху, и те, кто не попал на Волхонку, теперь будут штурмовать здание в Лаврушинском. Но две маленькие дощечки-гризайли (то есть одноцветные изображения) в витрине с приглушенным светом вряд ли впечатлят широкую публику. Зато ценители будут довольны: в каталогах эти вещи фигурируют реже, чем мадонны и светские портреты авторства гения.

Наоборот, хрестоматийные полотна Караваджо и Пуссена (они висят напротив друг друга) обладают силой непосредственного воздействия. Для неофитов они будут главным потрясением, для специалистов — давними знакомыми, встреча с которыми всегда желанна.



Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков

Благо деталями этих многофигурных композиций можно любоваться бесконечно. Но рассмотреть их вблизи не получится: между полом и стенами — плавно поднимающийся постамент примерно в метр шириной, деликатно мешающий подойти вплотную к бесценным раритетам.

Два овальных зала основной экспозиции дополнены небольшим помещением, где разместился полиптих Донато Крети «Астрономические наблюдения» XVIII века. Кульминация каждого из семи ночных пейзажей — яркое пятно небесного объекта: Луна, Меркурий, Венера и т.д.



Серия выбивается из ряда остальных экспонатов, смещая фокус с религиозного на научное, с эмоционального на объективное. Но устремленные вверх взгляды наблюдателей перед телескопами выглядят символическим обобщением всей выставки: человек всегда стремился в небо.

Фото: ИЗЕСТИЯ/Павел Бедняков

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