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Росавиация опровергла опасный инцидент в небе над Москвой

По данным ведомства, угрозы столкновения частного самолета Falcon и пассажирского Airbus А320 не было

Информация об опасном сближении бизнес-джета и пассажирского лайнера в небе над российской столицей не соответствует действительности.

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на источники в Росавиации.

По данным ведомства, никакой угрозы столкновения частного самолета Falcon и пассажирского Airbus А320 не было.

«Информация о том, что существовал риск авиационного происшествия, совершенно не соответствует действительности и является недостоверной», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что частный самолет и пассажирский аэробус, следовавший из Анкары, опасно сблизились в небе над Москвой. Риск столкновения якобы возник на высоте почти 11 тыс. м.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Росавиация опровергла опасный инцидент в небе над Москвой

По данным ведомства, угрозы столкновения частного самолета Falcon и пассажирского Airbus А320 не было

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