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Шедевры музеев Ватикана привезли в Россию

В Третьяковской галерее открывается экспозиция «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

25 ноября в Инженерном корпусе Третьяковской галереи зрители смогут посетить выставку «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана». Длиться она будет на протяжении двух месяцев.

Вернисаж выставки прошел 23 ноября и состоялся он, по словам директора галереи Зельфиры Трегуловой, по инициативе президента России Владимира Путина и папы римского Франциска.

В экспозицию вошли картины «Христос Благословляющий», «Святой Франциск Ассизский», «Иисус перед Пилатом», «Чудеса святого Винченцо Феррера» и другие шедевры. Посетители также смогут разглядеть работы Перуджино, Рафаэля, Паоло Веронезе, картины знаменитых караваджистов и художников болонской школы.

По словам заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, в начале 2018 года схожая акция пройдет в Ватикане, где в рамках специальной выставки представят экспонаты Третьяковской галереи.

Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Шедевры музеев Ватикана привезли в Россию

Шедевры музеев Ватикана привезли в РоссиюВ Третьяковской галерее открывается экспозиция «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана»

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Шедевры музеев Ватикана привезли в Россию

Шедевры музеев Ватикана привезли в Россию

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