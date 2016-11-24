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Путин отметил деятельность Русского географического общества

Президент заявил, что неравнодушное частие в судьбе России всегда было одной из главных черт РГО

Владимир Путин на церемонии награждения лауреатов премии Русского географического общества (РГО) отметил неравнодушное участие организации в судьбе России.

Говоря о географическом диктанте, президент отметил, что в 2016 году его написало в два раза больше участников, чем в минувшем. Он добавил, что в 2015 году географический диктант писали около 70 тыс. человек.

За последние годы деятельность РГО «вышла без преувеличения на общенациональный, общегосударственный уровень», сказал Владимир Путин. «Такое деятельное, неравнодушное участие в судьбе России всегда было одной из главных черт РГО»,— приводит слова российского лидера «РИА Новости».

Географический диктант написали 20 ноября во всех субъектах России. Впервые он состоялся в прошлом году по инициативе председателя попечительского совета РГО Владимира Путина.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Путин отметил деятельность Русского географического общества

Президент заявил, что неравнодушное частие в судьбе России всегда было одной из главных черт РГО

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