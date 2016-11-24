Европарламент требует немедленно освободить Дадина

В принятой резолюции также отмечается необходимость введения санкций против людей, ответственных за жестокое обращение с заключенными
Фото: facebook.com/Ильдар Дадин
В Европарламенте одобрили резолюцию, которая призывает Россию провести реформацию пенитенциарной системы, после того как заключенный Ильдар Дадин пожаловался на пытки в колонии Сегежа.
Об этом сообщает сайт парламента.
Также депутаты Европарламента отмечают, что против людей, ответственных за издевательства над заключенными, необходимо ввести санкции.
«Дело Дадина — не единичное, доклады правозащитных организаций указывают на систематическое использование пыток, жестокого и нечеловеческого обращения в российский пенитенциарной системе», — отмечается в резолюции.
Также в Европарламенте призывают освободить всех заключенных, которых в РФ осудили из-за нарушения их права на свободу слова и собраний.
Напомним, активист Ильдар Дадин заявил о том, что в карельской колонии его пытают и угрожают убийством. Об этом журналистам сообщила супруга осужденного Анастасия Зотова.
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