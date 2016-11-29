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Минобороны получит противопехотные мины-роботы

Новейший комплекс не только отличит вражеского солдата от машины, но развернет мины так, чтобы гарантированно уничтожить цель

Фото: ТАСС/ Лев Федосеев

Новейший комплекс автоматического наведения инженерных боеприпасов (КА НИБ) сделает самые обычные и распространенные в армии противопехотные осколочные мины направленного действия семейства МОН высокоинтеллектуальным оружием. Изделие, разработанное специалистами военного учебно-научного центра сухопутных войск «Общевойсковая академия» (ВУНЦ СВ ОА), самостоятельно определяет, с какого направления приближается цель, классифицирует ее (живая сила или техника) и подрывает мины в момент, когда их поражающие элементы смогут наиболее эффективно воздействовать на объект.

КА НИБ состоит из блока коммутации (системы управления), набора сейсмодатчиков и автономных оснований с поворотными механизмами, на которые и крепятся мины семейства МОН. Сенсоры КА НИБ способны по вибрации грунта за 150 м обнаружить движущуюся бронетехнику, а за 70 м — человека. Специальный математический алгоритм, «зашитый» в микропроцессор системы управления изделия, рассчитывает «углы», пеленг и расстояние до цели. После этого КА НИБ поворачивает мины так, чтобы обеспечить максимально эффективное поражение цели.

— Мы подали заявку на патент и вышли на этап опытно-конструкторской работы, — рассказал «Известиям» представитель ВУНЦ СВ ОА полковник Владимир Груздев. — Планируем в следующем году уже выйти на этап войсковых испытаний. Наша система позволяет делать инженерные заграждения объектов или позиций войск интеллектуальными и полностью автономными, превращая обычные противопехотные мины или другие неуправляемые средства поражения в высокоточное оружие.

КА НИБ способен работать автономно до десяти часов. Потом в коммутационном блоке нужно менять батарейки. Контролировать работу изделия можно через планшетный компьютер. На нем сапер видит электронную карту местности, а также расположение датчиков и мин. В случае нарушения периметра обороны на экране компьютера отображается сектор, пеленг с дистанцией до цели и время ее уничтожения. Нажатием пальца, как на обычном смартфоне, военнослужащий может либо остановить срабатывание мины, либо, проведя пальцем по экрану, развернуть ее в другую сторону.

— В перспективе устройство управления позицией МОН планируется оснастить тепловизором и видеокамерой, — говорит Груздев. — Это позволит избежать несчастных случаев с подрывом лосей и коров.

Главный калибр КА НИБ — это противопехотная осколочная мина направленного действия МОН-50. Вес изделия около 2 кг. Внутри нее 700 г взрывчатого вещества и более 500 поражающих элементов. Этого вполне достаточно, чтобы в секторе более пятидесяти градусов на дальности 60 м уничтожить всё живое, а с 30 м пробить БТР или бронированный джип. В качестве поражающих элементов используются шарики, ролики (два соединенных вместе шарика), а в небольшой серии мини-пики (иголки, напоминающие те, которыми прокалывают пальцы, когда берут кровь в лаборатории).

Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин напомнил «Известиям», что противопехотные мины на протяжении десятилетий остаются наиболее эффективным средством для борьбы как с живой силой и легкой техникой противника, так и для защиты войск от внезапного нападения.

— Без применения противопехотных мин невозможно контролировать большие территории, — говорит эксперт. — Но раньше во время войны во Вьетнаме, Афганистане и Чечне требовалось устанавливать огромное количество мин, чтобы прикрыть свои позиции или поймать в ловушку противника. Многие изделия так и не нашли свою цель и остались на позициях, представляя угрозу для мирного населения. Пришлось потратить огромное количество денежных средств, чтобы избавиться от них. КА НИБ позволяет эффективно использовать каждую мину и обойтись без огромных минных полей. Такая система — это не только высокоточное и интеллектуальное оружие, но еще и безопасность для мирного населения.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Минобороны получит противопехотные мины-роботы

Минобороны получит противопехотные мины-роботыНовейший комплекс не только отличит вражеского солдата от машины, но развернет мины так, чтобы гарантированно уничтожить цель

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