Число фельдшерских пунктов Вологодской области увеличится в 2,5 раза

Власти Вологодской области планируют в 2,5 раза увеличить число опорных фельдшерско-акушерских пунктов на селе, сообщил заместитель начальника департамента здравоохранения области Сергей Бутаков.

По данным ИА FlashNord, до 2020 года в регионе планируется создать 126 опорных фельдшерско-акушерских пунктов. Новые ФАПы будут размещаться в сельских районах с населением не менее 300 человек.

«Опорные» ФАПы планируется укомплектовать специалистами, а также оснастить необходимым медицинским оборудованием и санитарным транспортом для оказания медицинской помощи. В настоящий момент в регионе функционируют 48 фельдшерско-акушерских пунктов.