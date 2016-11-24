Европарламент одобрил заморозку переговоров о вступлении Турции в ЕС

Европарламент одобрил резолюцию, призывающую приостановить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз на пленарной сессии в Страсбурге. В качестве причины указываются действия турецких властей.

«Резолюция в целом одобрена», — сообщили при объявлении результатов голосования.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини от имени 28 стран-членов ЕС выразила серьезную обеспокоенность в связи с событиями в Турции на прошлой неделе.



По словам Могерини, прежде всего, речь идет о возможной отмене моратория на смертную казнь, об ограничениях свободы слова и СМИ.

Поведение Анкары ставит под вопрос ее стремление к вступлению в Евросоюз, неоднократно заявляли в ЕС, сообщает агентство «Прайм».



Ввести санкции против Турции из-за проходящих в стране задержаний оппозиционеров и журналистов предлагал глава Европарламента Мартин Шульц.

В 1987 году Турция подала заявку на членство в Евросоюз. Переговоры о вступлении Турции в ЕС начались в 2005 году. В марте этого года переговоры о вступлении Турции в ЕС активизировались в обмен на согласие властей страны способствовать сокращению притока мигрантов через ее территорию в Евросоюз.

