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Европарламент одобрил заморозку переговоров о вступлении Турции в ЕС

В Евросоюзе обеспокоены вероятной отменой моратория на смертную казнь и ограничениями свободы слова и СМИ

Европарламент одобрил резолюцию, призывающую приостановить переговоры о вступлении Турции в Евросоюз на пленарной сессии в Страсбурге. В качестве причины указываются действия турецких властей.

«Резолюция в целом одобрена», — сообщили при объявлении результатов голосования.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини от имени 28 стран-членов ЕС выразила серьезную обеспокоенность в связи с событиями в Турции на прошлой неделе.

По словам Могерини, прежде всего, речь идет о возможной отмене моратория на смертную казнь, об ограничениях свободы слова и СМИ.

Поведение Анкары ставит под вопрос ее стремление к вступлению в Евросоюз, неоднократно заявляли в ЕС, сообщает агентство «Прайм».

Ввести санкции против Турции из-за проходящих в стране задержаний оппозиционеров и журналистов предлагал глава Европарламента Мартин Шульц.

В 1987 году Турция подала заявку на членство в Евросоюз. Переговоры о вступлении Турции в ЕС начались в 2005 году. В марте этого года переговоры о вступлении Турции в ЕС активизировались в обмен на согласие властей страны способствовать сокращению притока мигрантов через ее территорию в Евросоюз.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Европарламент одобрил заморозку переговоров о вступлении Турции в ЕС

В Евросоюзе обеспокоены вероятной отменой моратория на смертную казнь и ограничениями свободы слова и СМИ

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