Известному российскому бойцу смешанных единоборств, осужденному в 2015 году, заменили реальный срок на исправительные работы
Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко готов вернуться на ринг после освобождения из колонии.
Об этом сообщил адвокат спортсмена Кахабер Долбадзе.
«Александр готов, вернется на ринг, сто процентов. Как и когда — решит он сам. Думаю, он будет очень выборочно относиться ко всем предложениям, сделает определенные выводы», — цитирует Долбадзе «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что Воронежский областной суд не удовлетворил жалобу прокуратуры на постановление Борисоглебского городского суда об освобождении бойца Александра Емельяненко из колонии, таким образом, оставлено в силе решение о замене бойцу реального срока на два года исправительных работ. Бойца отпустят из колонии уже 24 ноября, поскольку решение о замене наказания вступило в законную силу сразу после оглашения.
Напомним, спортсмена приговорили к 4,5 года тюремного заключения по обвинению в насилии над домработницей и краже у нее паспорта.
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