Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко готов вернуться на ринг после освобождения из колонии.

Об этом сообщил адвокат спортсмена Кахабер Долбадзе.

«Александр готов, вернется на ринг, сто процентов. Как и когда — решит он сам. Думаю, он будет очень выборочно относиться ко всем предложениям, сделает определенные выводы», — цитирует Долбадзе «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что Воронежский областной суд не удовлетворил жалобу прокуратуры на постановление Борисоглебского городского суда об освобождении бойца Александра Емельяненко из колонии, таким образом, оставлено в силе решение о замене бойцу реального срока на два года исправительных работ. Бойца отпустят из колонии уже 24 ноября, поскольку решение о замене наказания вступило в законную силу сразу после оглашения.

Напомним, спортсмена приговорили к 4,5 года тюремного заключения по обвинению в насилии над домработницей и краже у нее паспорта.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.

