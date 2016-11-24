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Клинтон обогнала Трампа на 2 млн голосов избирателей

За республиканца проголосовали 62,2 млн американцев, за бывшего госсекретаря — 64, 2 млн

Согласно подсчетам голосов избирателей, представитель Демократической партии США Хиллари Клинтон опередила республиканца Дональда Трампа на 2 млн голосов. Такие данные приводит американская пресса.

Благодаря системе выборщиков победа в выборах президента США в итоге досталась Трампу.

Победа миллиардера, за которого проголосовало меньшее количество избирателей, — пятый случай в истории США. После объявления официальных результатов голосования в ряде штатов и городов США прошли массовые акции протеста.

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Клинтон обогнала Трампа на 2 млн голосов избирателей

За республиканца проголосовали 62,2 млн американцев, за бывшего госсекретаря — 64, 2 млн

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