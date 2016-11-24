Клинтон обогнала Трампа на 2 млн голосов избирателей

Согласно подсчетам голосов избирателей, представитель Демократической партии США Хиллари Клинтон опередила республиканца Дональда Трампа на 2 млн голосов. Такие данные приводит американская пресса.



Благодаря системе выборщиков победа в выборах президента США в итоге досталась Трампу.

Победа миллиардера, за которого проголосовало меньшее количество избирателей, — пятый случай в истории США. После объявления официальных результатов голосования в ряде штатов и городов США прошли массовые акции протеста.