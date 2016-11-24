Премьер-министр выбрал ответственных за реализацию нацпроектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание правительства, на котором обсуждались вопросы реализации приоритетных национальных проектов и профилактики социального сиротства. Глава правительства поручил Министерству финансов совместно с депутатами Государственной думы внести поправки в проект бюджета-2017 к его рассмотрению во втором чтении — чтобы учесть расходы на приоритетные нацпроекты.



На сегодняшний день правительство завершает подготовку паспортов приоритетных проектов: уже утверждено 13 паспортов по шести направлениям деятельности, 10 паспортов по четырем направлениям еще находятся в разработке.



— Как и договаривались, нужно внести поправки в проект бюджета ко второму чтению, распределить зарезервированные деньги по конкретным проектным мероприятиям в соответствии с теми паспортами, которые мы с вами утвердили, — сказал Дмитрий Медведев.



Глава правительства заметил, что на реализацию национальных приоритетных проектов выделены существенные средства, и поручил вице-премьерам, курирующим соответствующие направления работы, внимательно проработать все вопросы на заседаниях проектных комитетов и взять расходы по нацпроектам под личный контроль.



— Деньги там немаленькие, и найти их не очень просто было. Тем не менее мы с вами договорились, средства нашли, в том числе за счет перераспределения расходов. Поэтому ответственные министерства уже сейчас должны сконцентрироваться на эффективном использовании этих денег, в том числе и через формирование правил предоставления субсидий, — сказал глава правительства.



На совещании речь шла также о профилактике социального сиротства, развитии форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По словам премьер-министра, еще 10 лет назад детей-сирот, которые не были устроены в семьи, у нас было очень много — порядка 186 тыс. человек. Сейчас 61 тыс. — в три раза меньше.



— Люди всё чаще берут в свои семьи детей, которым нужны родители. С 2014 года число детей, которые нашли приемную семью, больше числа тех, кто остался без родителей. Есть другая статистика: женщины всё реже стали отказываться от новорожденных, этот показатель тоже сократился на треть с 2012 года. Стало меньше родителей, которые лишены родительских прав, — рассказал глава правительства.



Несмотря на улучшение показателей и уменьшение количества детей, оставшихся без родителей, проблемы всё еще остаются. В пример Дмитрий Медведев привел действующую систему отбора и подготовки приемных семей. Решения о передаче сирот на воспитание в семью ежегодно отменяются в отношении примерно 1% детей. Только в прошлом году отменено 5,7 тыс. таких решений.



— В данном случае это почти 6 тыс. детей, которые второй раз в жизни фактически пережили потерю семьи. При этом около 30% приемных родителей, у которых органы опеки забрали ребенка, прошли соответствующую подготовку. Это означает, что система подбора и подготовки приемных родителей, сопровождения замещающих семей нуждается в серьезной корректировке, — сказал Дмитрий Медведев.



Также премьер заявил о том, что правительству нужно подумать, как улучшить работу и органов опеки, и детских домов. По его словам, никакой детский дом семью ребенку не заменит, но государство должно сделать всё, чтобы детям жилось там максимально комфортно.



Глава Министерства образования и науки Ольга Васильева рассказала о том, что улучшились показатели по выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, а также по профилактике социального сиротства и устройства детей в замещающие семьи.



— В последние годы заметно активизировалась деятельность органов власти всех уровней, направленная на обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье. В результате в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, произошло очень значительное сокращение. И тенденции к снижению продолжаются, в этом году банк данных стал меньше еще на 15% по сравнению с прошлым годом, — сказала она.



При этом министр, как и глава правительства, отметила, что нужно обратить особое внимание на проблемы существующих механизмов отбора и подготовки приемных семей.



— Необходимо тщательно анализировать причины отмены решений о передаче ребенка на воспитание в семью, — заявила она.



В целом глава Минобрнауки выделила пять основных направлений работы по устройству детей-сирот. Первое — совершенствование системы учета детей-сирот, подбор для них замещающих родителей. Второе — подготовка специалистов, готовых сопровождать замещающие семьи. Третье — развитие региональной системы стимулирования поддержки таких семей. Четвертое — усиление защиты прав и законных интересов детей, находящихся на воспитании в семьях. Пятое — повышение уровня квалификации специалистов, работающих с замещающими семьями, включая представителей органов опеки и попечительства.



Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что его ведомство совместно с Минобрнауки разработает новые программы подготовки для приемных родителей, в которых особое место займет работа с детьми-инвалидами.



— Это важная тема, потому что в связи с определенными естественными причинами в банке данных о детях увеличивается доля подрастающего поколения с ограниченными возможностями здоровья. Понятно, что в первую очередь в семьи принимают детей, которые не имеют таких ограничений, поэтому очень важно при подготовке новых программ уделять внимание особенностям такой работы. Специальный сегмент работы и программы должны в себя включить эти элементы. Мы подумаем с Минобрнауки над этим, — сказал министр.