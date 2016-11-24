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Под Кронштадтом обнаружено аномальное количество тюленей

Количество ластоногих по сравнению с прошлым годом увеличилось в 15 раз

Аномальное количество тюленей под Кронштадтом обнаружили ученые, работающие над Красной книгой Санкт-Петербурга. Количество ластоногих животных на острове Котлин по сравнению с 2015 годом увеличилось в 15 раз.

Зоологи во время полевого исследования за два сентябрьских дня в акватории Финского залива обнаружили 31 тюленя и три особи балтийской кольчатой нерпы, которые отдыхали на камнях в западной части острова.

По мнению ученых, нашествие ластоногих связано с погодными условиями. В 2015 году до поздней осени в заливе держалась высокая вода и были сильные ветры. Специалисты отмечают, что в 2015 году на том же месте было замечено всего два тюленя, пишет «Санкт-Петербург.Ру».

Исследования в акватории Финского залива проводились для обновления сведений Красной книги Санкт-Петербурга, учрежденной в 2010 году. В настоящее время в нее внесены 433 редких и исчезающих вида. В 2018 году представят отредактированное издание.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Под Кронштадтом обнаружено аномальное количество тюленей

Количество ластоногих по сравнению с прошлым годом увеличилось в 15 раз

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