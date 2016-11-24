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Обыски проходят в Минстрое Самарской области

Также следственные действия идут в компании-застройщике объектов к ЧМ-2018

Обыски идут в министерстве строительства Самарской области, а также в офисах ООО «С.И.Т.И.». Компания занимается строительством объектов к ЧМ-2018. Об этом сообщает НИА «Самара» со ссылкой на местные СМИ.

По этим данным, следственные действия проходят в рамках возбужденного уголовного дела. Однако пока неизвестно, о чем конкретно идет речь.

Агентство связывает это со вчерашним визитом в Самарскую область вице-премьера Виталия Мутко. В частности, он осматривал строящиеся к ЧМ-2018 объекты, а позже провел совещание с самарским губернатором Николаем Меркушкиным. Вице-премьер отметил прогресс в процессе строительства стадиона.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Обыски проходят в Минстрое Самарской области

Также следственные действия идут в компании-застройщике объектов к ЧМ-2018

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