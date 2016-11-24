Пушков: Европарламент принимает решения, сближающие Москву и Анкару

Глава комитета Совета федераций по информационной политике Алексей Пушков полагает, что Европарламент принимает решения, сближающие Москву и Анкару.

Ранее в четверг, как сообщили «Известия», Европарламент решил приостановить переговоры о возможном вступлении Турции в Евросоюз.

«Европарламент принимает раз за разом резолюции против важных для ЕС стран — России и Турции», – пишет Пушков на своей страничке в Twitter, пишет «Федеральное агентство новостей».



Европарл.принимает раз за разом рез-ции пр. важных для ЕС стран- России и Турции. Недальновидно:нет лучшего способа сблизить Москву и Анкару — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 24 ноября 2016 г.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что на вступлении его страны в Евросоюз «не стоит зацикливаться» и не исключил присоединения Турции к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).