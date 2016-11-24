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Пушков: Европарламент принимает решения, сближающие Москву и Анкару

Ранее депутаты Европарламента проголосовали за приостановку переговоров с Турцией по вопросу вступления в Евросоюз

Глава комитета Совета федераций по информационной политике Алексей Пушков полагает, что Европарламент принимает решения, сближающие Москву и Анкару.

Ранее в четверг, как сообщили «Известия», Европарламент решил приостановить переговоры о возможном вступлении Турции в Евросоюз.

 «Европарламент принимает раз за разом резолюции против важных для ЕС стран — России и Турции», – пишет Пушков на своей страничке в Twitter, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что на вступлении его страны в Евросоюз «не стоит зацикливаться» и не исключил присоединения Турции к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Пушков: Европарламент принимает решения, сближающие Москву и Анкару

Ранее депутаты Европарламента проголосовали за приостановку переговоров с Турцией по вопросу вступления в Евросоюз

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