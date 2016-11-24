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У пристава в Петербурге конфисковали Mercedes за 3,7 млн рублей

Мужчина не смог доказать, что дорогостоящий автомобиль был приобретен на законные доходы

Автомобиль Mercedes за 3,7 млн рублей конфисковали у пристава из Санкт-Петербурга. Прокуратура направила в суд иск против мужчины, который купил дорогостоящий автомобиль, но не смог доказать его приобретение на законные доходы, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Как сообщает ИА «Невские Новости», петербургский пристав приобрел автомобиль Mercedes за 3,7 млн рублей на нетрудовые доходы. Покупку на законные средства дорогостоящего автомобиля он доказать не смог.

Кировский суд Петербурга удовлетворил иск, после чего пристав отдать в доход государства свой автомобиль.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

У пристава в Петербурге конфисковали Mercedes за 3,7 млн рублей

Мужчина не смог доказать, что дорогостоящий автомобиль был приобретен на законные доходы

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