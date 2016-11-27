Праймериз во Франции: основные кандидаты, рейтинги, ожидания

В эти выходные во Франции пройдет второй тур праймериз правоцентристов в рамках подготовки к президентским выборам. Первый тур, который состоялся 20 ноября, уже принес неожиданные результаты — так, лидером от одной из наиболее влиятельных партий французской политической системы, «Республиканцев», стал Франсуа Фийон. Экс-президент страны Николя Саркози не смог выйти во второй тур и заявил о снятии своей кандидатуры с президентской гонки, а также об уходе из политики.

В преддверии второго тура праймериз «Известия» разобрались, как выглядит французская политическая сцена накануне президентских выборов и кто сейчас является основными кандидатами на президентский пост.

Одиннадцатые выборы президента республики

Сами президентские выборы состоятся весной следующего года. Первый тур выборов назначен на 23 апреля 2017-го, второй тур — на 7 мая. Это будут 11-е выборы во Франции, победитель будет избран на пост президента Пятой французской республики на пятилетний срок.

Голосованию предшествуют партийные праймериз, которые проходят в стране с января 2016 года. О своем намерении участвовать в выборах уже заявили многие политики страны, однако лидерами президентской кампании являются кандидаты от трех крупнейших партий политической системы Франции: Социалистической партии, партии «Республиканцы» (идут на выборы в коалиции с христианскими демократами) и партии «Национальный фронт». От некоторых из них может быть выдвинуто сразу по два кандидата.

Основные кандидаты

Фактически президентская гонка началась еще в 2014 году, когда стало известно, кто из центральных фигур на политической арене Франции намерен претендовать на президентских пост.

Фото: TASS/AP/ Michel Spingler

От партии «Республиканцы» среди основных кандидатов, которые намерены бороться за президентский пост, были названы Франсуа Фийон, занимавший пост премьер-министра Франции в 2007–2012 годах, и экс-президент Франции Николя Саркози. От партии социалистов, как ожидается, за пост лидера страны будет бороться действующий президент Франсуа Олланд. «Национальный фронт» представляет Марин Ле Пен, занимающая пост советника по европейским делам и ранее уже участвовавшая в предыдущих президентских выборах, которые состоялись в 2012 году.

Впрочем, далеко не все из них официально подтвердили свое участие — так, например, ранее сообщалось, что действующий президент Франции Франсуа Олланд официально объявит о своем решении баллотироваться в конце декабря этого года.

Рейтинги кандидатов и промежуточные итоги праймериз

Одним из главных результатов состоявшегося неделю назад первого тура праймериз стало снятие кандидатуры экс-президента страны Николая Саркози. Вместо него лидером гонки от партии «Республиканцы» может стать Франсуа Фийон. Вторым победителем первого тура праймериз стал Ален Жюппе.

Фото: TASS/AP/Michel Euler

Неочевидно пока также положение действующего президента Франсуа Олланда — так, в сентябре, согласно опросам, большинство французов (85% респондентов) высказались против его возможного решения баллотироваться на новый президентский срок. По данным того же опроса, самым популярным среди представителей левых сил Франции оказался кандидат от «Левого фронта» Жан-Люк Меланшон.

Кроме того, 14 ноября против него была запущена процедура импичмента, которую в штабе тогда еще участника президентской гонки Николя Саркози в разговоре с «Известиями» также связали в первую очередь не с попыткой добиться его ухода с поста, а надавить на действующего президента с целью добиться его выхода из президентской гонки.

В то же время последнее время опросы общественного мнения зафиксировали рост популярности Марин Ле Пен. Так, по данным социологов, на середину ноября в первом туре выборов за нее были готовы отдать свои голоса 28% избирателей — больше, чем за любого другого из участников гонки.

Фото: TASS/AP/Christophe Ena

Позиции кандидатов в отношении России

Марин Ле Пен ранее неоднократно заявляла о необходимости стратегического партнерства с Россией. Она также поддержала в 2013 году ряд законопроектов, принятых Государственной думой РФ, а в марте 2014 года присоединилась к европейским политикам, признавшим проведенный в Крыму референдум о присоединении полуострова к России. Кроме того, партия «Национальный фронт» под ее руководством поддержала позицию России о невмешательстве в сирийский конфликт.

Новый лидер партии «Республиканцы» Франсуа Фийон 23 ноября, вскоре после своей победы в первом туре праймериз, заявил, что Россия не представляет угрозы для Европы.

«Угроза Европе в среднесрочной и долгосрочной перспективе — это не Россия, финансово-экономическую угрозу представляет Китай», — сказал он в интервью телеканалу Europe 1.

Эта позиция созвучна мнению, высказанному его оппонентом Аленом Жюппе после его победы в праймериз правоцентристов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал их заявления, отметив, что они соответствуют настрою России.

«Да, у нас есть серьезные разногласия, но они не должны блокировать развитие наших отношений в тех областях, где это возможно и где это необходимо в интересах народов наших двух стран», — заявил Песков.