Арктика — территория развития

В минувшую среду на заседании Совета по науке и образованию в Кремле президент Владимир Путин заявил, что Россия должна ускорить освоение своих территорий, в том числе и Арктики.

В этой связи вспоминаются пророческие слова нашего великого соотечественника Михаила Ломоносова, сказанные им в XVIII веке о том, что могущество России будет прирастать Сибирью и Северным Ледовитым океаном.

История не уточняет, когда именно первые русские исследователи отправились за полярный круг покорять «высокие» широты, открывать северные острова и земли, искать по ледяным трассам морской путь в Индию и Китай.

Однако начиная с XVII века история освоения Арктики уже пишется великими открытиями русских мореходов Харитона Лаптева и Ерофея Хабарова. Огромный вклад внесли в это славное дело экспедиции под руководством Эдуарда Толля, Георгия Седова, Владимира Русанова, Степана Макарова, отца и сына — Андрея и Бориса Вилькицких и других. Работа научно-исследовательских станций «Северный полюс», наших полярников позволили открыть Северный морской путь, разведать уникальные месторождения полезных ископаемых Кольского полуострова, Ямала, Таймыра.

По данным ученых, в настоящее время на территории Арктической зоны России сосредоточено около 90% металлов платиновой группы, никеля, кобальта, золота и алмазов. Более половины запасов меди, практически все разведанные запасы титана, олова и апатита.

На сегодня в Арктическом регионе добывается около 80% российского газа. Помимо разрабатываемых месторождений выявлены значительные резервы природного газа, в том числе и на шельфах северных морей. Ну и, наконец, возрожден Северный морской путь, значение которого трудно переоценить. По нему не только обеспечивается жизнь в приарктических регионах, но и в разы повышается эффективность морского сообщения между Европой в Азией.

Именно поэтому в XXI веке не только в нашей стране, но и во всем мировом сообществе значительно вырос интерес к Арктике, к ее ресурсам и возможностям.

И именно поэтому в последние годы разрабатываются новые законы, регламентирующие статус Арктического макрорегиона.

В 2013 году президент России Владимир Путин утвердил «Стратегию развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» и подписал указ о составе Арктической зоны РФ. Была принята Госпрограмма по развитию Арктики до 2020 года; создана Государственная комиссия по Арктике, которую возглавляет вице-премьер Дмитрий Рогозин. Ну и как завершающий этап в нормативном оформлении проблемы сегодня актуализирована задача по принятию федерального закона «О развитии Арктической зоны РФ».

На днях Министерство экономического развития направило в регионы очередную версию проекта закона об Арктике.

В ноябре 2016 года на V Мурманской международной деловой неделе состоялось обсуждение этого проекта.

Участники обсуждения сошлись во мнении, что это нужный, ожидаемый закон. Им вводится понятие «Арктическая опорная зона развития», определяются приоритеты государства в области природопользования, экологической деятельности, развития транспортной системы в Арктике, в социальных вопросах.

Вместе с тем, по оценке многих экспертов, и я с ними согласен, этот законопроект не оправдывает ожидания Севера в полной мере.

В первую очередь закон не определяет меры по стимулированию хозяйственной деятельности в Арктике. Следует помнить, что ведение бизнеса в приарктической зоне имеет целый ряд специфических особенностей. Это и удаленность от основных транспортных путей, и повышенные затраты на энергоресурсы, инфраструктуру, и многое другое.

И в этой связи я хотел бы подчеркнуть один существенный момент. Обращая внимание на трудности предпринимательской деятельности в высоких широтах, мы не говорим о необходимости предоставления льгот. Мы говорим о необходимости использования мер по стимулированию бизнеса — о государственно-частном партнерстве, о преференциях по таможенному и налоговому решениям, арендным платежам, кредитной политике.

В предложенном законопроекте эти вопросы не проработаны. Не предлагается в нем решений и таких проблем, как обеспечение доступного и квалифицированного медицинского обслуживания северян в условиях обширных территорий и отсутствия хороших дорог и коммуникаций.

Достаточно сложно прописан в законопроекте порядок создания «опорных зон развития» в Арктическом регионе, недостаточно точно определены возможности участия в их функционировании региональных властей.

Но недостатки этого законопроекта вполне компенсируются обратной связью с регионами, присылающими свои предложения по устранению недочетов. Сейчас предложения регионов, экспертного сообщества по законопроекту по Арктике обобщаются и будут вынесены на расширенное заседание Экспертного совета по Арктике и Антарктике, которое состоится в Совете Федерации. Хочу надеяться, что в результате такой работы закон «О развитии Арктической зоны РФ» оправдает возлагаемые на него надежды и станет важным этапом в развитии Арктической зоны РФ.

Автор — член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

Все мнения >>

