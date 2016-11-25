Трамп срывает ярлыки

Новые назначения Дональда Трампа опровергают публикации ведущих американских СМИ, в которых он неоднократно назывался «расистом» и «женоненавистником». Избранный президент произвел ряд новых назначений, воспринятых положительно как среди его сторонников, так и среди противников. Накануне 45-й президент США заявил о назначении двух женщин на высокие посты в будущую администрацию. Помимо этого, по информации «Известий», на этой неделе будет официально объявлено о выдвижении на высокую должность афроамериканца Бена Карсона. Напомним, что до этого момента Трамп приглашал в свою команду только белых мужчин.

Пост министра образования займет Бетси Девос, а ключевую должность представителя США при ООН — губернатор Южной Каролины, американка индийского происхождения Никки Хейли. Оба политика являются членами Республиканской партии и известны своей жесткой критикой в адрес Трампа. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, последние назначения говорят о том, что Трамп расширяет спектр поддерживающих его сил и пытается получить одобрение среди женской части электората и этнических меньшинств.

Политолог, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко, вернувшийся недавно из Вашингтона, сказал «Известиям», что последними назначениями Трамп вполне продуманно пытается укрепить фундамент своей поддержки среди всех слоев населения.

— Дональд Трамп пытается привлечь на свою сторону новых ярких персонажей. У него была проблема с поддержкой истеблишмента. Большая часть американской элиты была против Трампа: 60% — против, 30% — за. Поэтому сейчас он пытается расширить базу поддержки, за счет включения политиков, которые могли бы усилить его позиции. Например, он стремится привлечь Бена Карсона, чтобы показать свою близость к афроамериканцам, — сказал политолог.

Последние назначения Трампа были одобрительно восприняты даже самыми непримиримыми его противниками. Так, влиятельный сенатор Линдси Грэм написал в своем Twitter, что он «поддерживает назначение, и Хейли будет отстаивать интересы США в мире».



Газета The New York Times, которая системно и последовательно критикует Трампа, отметила, что назначение американки индийского происхождения на важный дипломатический пост внесет гендерное и этническое разнообразие в новую администрацию.

Директор Центра военно-политического анализа в The Hudson Institution (Вашингтон) Ричард Вайц в целом солидарен с мнением Евгения Минченко. Американский политолог сказал «Известиям», что, выбрав Хейли и Девос, Трамп ответил своим критикам, которые указывали на то, что он назначает на ключевые посты только белых мужчин.

— Кроме того, назначая Хейли и Девос, которые являлись его жесткими критиками, Трамп показывает, что не будет обращать внимания на личные отношения, а сосредоточится на профессиональных и человеческих качествах, — сказал эксперт.

Фото: TASS/AP/Evan Vucci

44-летняя Никки Хейли — восходящая звезда Республиканской партии. Несмотря на то что она не имеет опыта в международной политике, Трамп выдвинул ее на дипломатический пост, ссылаясь на ее исключительные способности к переговорам.



В свою очередь, 56-летняя Бетси Девос является пиарщиком партии слонов и сторонницей религиозного образования в школах. Так, сразу после назначения The Washington Post написала о тесных связях Девос с протестантскими церквями в США. И Хейли, и Девос не поддерживали кандидатуру Трампа на пост президента и серьезно критиковали его программу.



Между тем нейрохирург Бени Карсон сам баллотировался на пост президента, однако выбыл с праймериз. Трамп с первых дней своего избрания ведет переговоры о будущей позиции афроамериканца в своей команде. По данным «Известий», на этой неделе будет официально объявлено о назначении Карсона в будущей администрации. По предварительной информации, ему пророчат должность министра жилищного строительства и городского развития.

Ранее ведущие американские СМИ осуждали избранного президента США за его кадровую политику. Особой критике подверглось назначение бизнесмена Стивена Бэннона на пост главного советника в Белом доме. В американских ведущих СМИ Беннона назвали «белым расистом». А должность советника президента по национальной безопасности занял Майкл Флинн, которого называют исламофобом. На фоне этих назначений газета The New York Times выпустила статью под заголовком «Трамп: сделаем Америку снова белой».