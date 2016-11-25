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Трамп срывает ярлыки

Избранный президент США ответил критикам на обвинения в расизме и шовинизме

Фото: TASS/AP/Carolyn Kaster

Новые назначения Дональда Трампа опровергают публикации ведущих американских СМИ, в которых он неоднократно назывался «расистом» и «женоненавистником». Избранный президент произвел ряд новых назначений, воспринятых положительно как среди его сторонников, так и среди противников. Накануне 45-й президент США заявил о назначении  двух женщин на высокие посты в будущую администрацию. Помимо этого, по информации «Известий», на этой неделе будет официально объявлено о выдвижении на высокую должность афроамериканца Бена Карсона. Напомним, что до этого момента Трамп приглашал в свою команду только белых мужчин.

Пост министра образования займет Бетси Девос, а ключевую должность представителя США при ООН  губернатор Южной Каролины, американка индийского происхождения Никки Хейли. Оба политика являются членами Республиканской партии и известны своей жесткой критикой в адрес Трампа. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, последние назначения говорят о том, что Трамп расширяет спектр поддерживающих его сил и пытается получить одобрение среди женской части электората и этнических меньшинств.

Политолог, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко, вернувшийся недавно из Вашингтона, сказал «Известиям», что последними назначениями Трамп вполне продуманно пытается укрепить фундамент своей поддержки среди всех слоев населения.

 Дональд Трамп пытается привлечь на свою сторону новых ярких персонажей. У него была проблема с поддержкой истеблишмента. Большая часть американской элиты была против Трампа: 60%  против, 30%  за. Поэтому сейчас он пытается расширить базу поддержки, за счет включения политиков, которые могли бы усилить его позиции. Например, он стремится привлечь Бена Карсона, чтобы показать свою близость к афроамериканцам,  сказал политолог.

Последние назначения Трампа были одобрительно восприняты даже самыми непримиримыми  его противниками. Так, влиятельный сенатор Линдси Грэм написал в своем Twitter, что он «поддерживает назначение, и Хейли будет отстаивать интересы США в мире».

Газета The New York Times, которая системно и последовательно критикует Трампа, отметила, что назначение американки индийского происхождения на важный дипломатический пост внесет гендерное и этническое разнообразие в новую администрацию.

Директор Центра военно-политического анализа в The Hudson Institution (Вашингтон) Ричард Вайц в целом солидарен с мнением Евгения Минченко. Американский политолог сказал «Известиям», что, выбрав Хейли и Девос, Трамп ответил своим критикам, которые указывали на то, что он назначает на ключевые посты только белых мужчин.

 Кроме того, назначая Хейли и Девос, которые являлись его жесткими критиками, Трамп показывает, что не будет обращать внимания на личные отношения, а сосредоточится на профессиональных и человеческих качествах,  сказал эксперт.

Фото: TASS/AP/Evan Vucci

44-летняя Никки Хейли  восходящая звезда Республиканской партии. Несмотря на то что она не имеет опыта в международной политике, Трамп выдвинул ее на дипломатический пост, ссылаясь на ее исключительные способности к переговорам.

В свою очередь, 56-летняя Бетси Девос является пиарщиком партии слонов и сторонницей религиозного образования в школах. Так, сразу после назначения The Washington Post написала о тесных связях Девос с протестантскими церквями в США. И Хейли, и Девос не поддерживали кандидатуру Трампа на пост президента и серьезно критиковали его программу.

Между тем нейрохирург Бени Карсон сам баллотировался на пост президента, однако выбыл с праймериз. Трамп с первых дней своего избрания ведет переговоры о будущей позиции афроамериканца в своей команде. По данным «Известий», на этой неделе будет официально объявлено о назначении Карсона в будущей администрации. По предварительной информации, ему пророчат должность министра жилищного строительства и городского развития.

Ранее ведущие американские СМИ осуждали избранного президента США за его кадровую политику. Особой критике подверглось назначение бизнесмена Стивена Бэннона на пост главного советника в Белом доме. В американских ведущих СМИ Беннона назвали «белым расистом». А должность советника президента по национальной безопасности занял Майкл Флинн, которого называют исламофобом. На фоне этих назначений газета The New York Times выпустила статью под заголовком «Трамп: сделаем Америку снова белой».

Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Трамп срывает ярлыки

Трамп срывает ярлыкиИзбранный президент США ответил критикам на обвинения в расизме и шовинизме

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