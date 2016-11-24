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Жительница Алтая перевела мошенникам из «Одноклассников» 2,45 млн

На эти деньги она намеревалась приобрести портфель с «золотым содержимым»

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Причиненный злоумышленниками ущерб жительница Горно-Алтайска составил 2,45 млн рублей.

В сентябре жительница Горно-Алтайска в социальной сети «Одноклассники» поступило предложение стать владельцем портфеля с «золотым содержимым». Для этого ей нужно было купить сертификаты на $11,4 тыс. Женщина перевела на счет незнакомого ей человека более 2,45 млн рублей. После чего мошенники скрылись. 

Расследование уголовного дела находится на контроль в прокуратуре, altapress.ru.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Жительница Алтая перевела мошенникам из «Одноклассников» 2,45 млн

На эти деньги она намеревалась приобрести портфель с «золотым содержимым»

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