Жительница Алтая перевела мошенникам из «Одноклассников» 2,45 млн

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Причиненный злоумышленниками ущерб жительница Горно-Алтайска составил 2,45 млн рублей.

В сентябре жительница Горно-Алтайска в социальной сети «Одноклассники» поступило предложение стать владельцем портфеля с «золотым содержимым». Для этого ей нужно было купить сертификаты на $11,4 тыс. Женщина перевела на счет незнакомого ей человека более 2,45 млн рублей. После чего мошенники скрылись.



Расследование уголовного дела находится на контроль в прокуратуре, altapress.ru.

