Завод безалкогольных напитков появится в Башкирии

Вопрос об организации производства безалкогольных напитков на основе свежепророщенного солода на территории Башкирии обсуждался на заседании правительства Башкортостана.



Речь идет о сотрудничестве с ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково». По предварительным данным, для производственного комплекса будут подобраны две промышленные площадки типа Brownfield и Greenfield. Точные параметры проекта пока неизвестны.

Кроме того, как сообщает ИА «Башинформ», в республиканском кабинете министров обсуждались действующие меры гос.поддержки инвестора, возможности компании по реализации инвестпроекта в границах моногородов республики.