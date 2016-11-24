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Завод безалкогольных напитков появится в Башкирии

Их будут делать на основе солода

Вопрос об организации производства безалкогольных напитков на основе свежепророщенного солода на территории Башкирии обсуждался на заседании правительства Башкортостана.

Речь идет о сотрудничестве с ЗАО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково». По предварительным данным, для производственного комплекса будут подобраны две промышленные площадки типа Brownfield и Greenfield. Точные параметры проекта пока неизвестны.

Кроме того, как сообщает ИА «Башинформ», в республиканском кабинете министров обсуждались действующие меры гос.поддержки инвестора, возможности компании по реализации инвестпроекта в границах моногородов республики.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Завод безалкогольных напитков появится в Башкирии

Их будут делать на основе солода

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