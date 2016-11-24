Нижегородская школа, в которой отравились дети, возобновляет работу

Управление Роспотребнадзора Нижегородской области с завтрашнего дня разрешило возобновить занятия в школе № 59. Она была закрыта из-за массового отравления детей.

Как сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ведомство, все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия окончены.



Между тем, во время проверки в школе был обнаружен целый ряд нарушений. В частности, в смывах со столовой посуды нашли кишечную палочку, а в санузлах не было туалетной бумаги. Кроме того, выяснилось, что к раздаче еды в столовой привлекали детей. Сотрудники работали в грязной санитарной одежде.



Напомним, 17 ноября с симптомами острого кишечного заболевания из школы были госпитализированы 11 детей. У всех заболевших обнаружены норовирусы.