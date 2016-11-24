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Нижегородская школа, в которой отравились дети, возобновляет работу

Ранее в образовательном учреждении были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм

Управление Роспотребнадзора Нижегородской области с завтрашнего дня разрешило возобновить занятия в школе № 59. Она была закрыта из-за массового отравления детей.

Как сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ведомство, все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия окончены.

Между тем, во время проверки в школе был обнаружен целый ряд нарушений. В частности, в смывах со столовой посуды нашли кишечную палочку, а в санузлах не было туалетной бумаги. Кроме того, выяснилось, что к раздаче еды в столовой привлекали детей. Сотрудники работали в грязной санитарной одежде. 

Напомним, 17 ноября с симптомами острого кишечного заболевания из школы были госпитализированы 11 детей. У всех заболевших обнаружены норовирусы.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Нижегородская школа, в которой отравились дети, возобновляет работу

Ранее в образовательном учреждении были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм

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