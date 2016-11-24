Экстремисты, пойманные во Франции, готовили нападение на «Диснейленд»

Серия терактов должна была произойти 1 декабря
Предполагаемые террористы, задержанные правоохранителями Франции на минувшей неделе, намеревались совершить нападения на «Диснейленд», штаб-квартиры спецслужб и совершить террористические атаки в магазинах, расположенных на Елисейских полях.
Среди целей экстремистов был комплекс зданий французской контрразведки в парижском пригороде Леваллуа-Перре и комиссариат парижской полиции на набережной Орфевр.
По данным ТАСС, данные о планировавшихся сроках и целях терактов получены силовиками в результате данных смартфона одного из задержанных.
Пять исламистов были задержаны 19-20 ноября в Страсбурге и Марселе.
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