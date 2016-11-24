МИД ответит на выполнение резолюции ЕП по российским СМИ

Россия зеркально ответит, если резолюция Европарламента по российским СМИ будет практически выполнена, сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Россия вынужденно предпримет зеркальный ответ на выполнение резолюции по российским СМИ. Других вариантов действий у Москвы не остается, добавила Захарова. «К таким зеркальным мерам мы, к сожалению, будем вынуждены прибегать, потому что других вариантов у нас не остается», — сказала она.

Официальный представитель МИДа отметила, что Россия никогда не была замечена в некорректном отношении к журналистам зарубежных СМИ.

«Никогда [у Москвы] рука не тянулась, чтобы запретить, отнять, выдворить, закрыть, выслать и т.д.», — заявила она.



В резолюции, принятой накануне депутатами Европарламента, содержатся положения, граничащие с предложением ввести цензуру в отношении ряда российских СМИ. Среди основных информационных угроз ЕС в документе названы, в частности, агентство Sputnik, телеканал RT, фонд «Русский мир».

