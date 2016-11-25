В вуз или в бизнес?

Забытый было термин «профессиональная ориентация школьников» вновь возвращается в обиход. Сейчас последние годы учебы подавляющего большинства школьников посвящены усиленной подготовке к ЕГЭ. В то же самое время нерешенным остается фундаментальный для школьника вопрос: «Кем я действительно хочу стать?»

Между тем, и это отмечает глава Минобрнауки России Ольга Васильева, современные школьники не всегда имеют четкое представление о своем профессиональном будущем. «Я глубоко убеждена, что нужно вернуть в школы ориентацию на профессию, это необходимо», — заявила в минувшую среду министр на сессии федерального учебно-методического объединения укрупненной группы направлений подготовки «политические науки и регионоведение».

На основании личного опыта работы в Федеральном агентстве по делам молодежи могу привести статистику, что до 95% старшеклассников и 80% студентов испытывают при выборе профессии большие затруднения.

При этом при поступлении в вуз ключевыми критериями становятся: престижность диплома, стоимость обучения, ожидаемая востребованность специальности и географическое расположение образовательной организации. Но не интерес к профессии самого абитуриента.

Однако мы живем в удивительное время, когда диплом самого престижного вуза перестает быть гарантией трудоустройства. Требования работодателей меняются на глазах. Руководителей компании интересует реальный опыт потенциальных претендентов на должность. Проверка уровня эмоционального интеллекта, общих коммуникационных навыков и критичности мышления выходит на первый план во время собеседований.

И потому я считаю, что, прежде чем выбирать вуз и думать о ЕГЭ, необходимо найти ответ на вопрос: «Кем же все-таки я хочу стать?» И самый действенный способ это сделать — практика. Избыток теории в нашей системе образования не оставляет места практическому применению знаний школьника или студента. Ребенку нужно как можно раньше попробовать себя в деле, в разных делах и понять, что действительно вызывает интерес.

Только занятие любимым делом позволит сохранить потребность в постоянном развитии и гармонично сочетать работу с другими сферами жизни. И, конечно, добиться успеха всегда больше шансов именно в том, что по-настоящему интересно.

Приоритетное направление — работа с мышлением молодых ребят, формирование предпринимательского подхода к жизни. И это не столько про бизнес, сколько про активную жизненную позицию и готовность решать различные задачи. Эти навыки всегда востребованы как в компаниях, так и на государственной службе.

Как правило, каждый из нас в той или иной степени обладает предпринимательским потенциалом. Мы ежедневно сталкиваемся с разного рода задачами и предпринимаем шаги к их решению. Открытие новых Стивов Джобсов заключается в развитии способностей принимать решения, реализовывать идеи в жизнь, действовать и вносить свой вклад в будущее.

Учитывая молодую историю российского предпринимательства, конечно, деловая культура еще находится в процессе формирования. За 25 лет сформировалось только второе поколение российских предпринимателей. Но тем не менее сегодня уже понятно: прививать предпринимательское мышление можно и нужно еще со школьной скамьи.

Сравнения с Европой и США уже набили оскомину, поэтому взглянем на нашего партнера по БРИКС — Индию. Там уже более 10 лет активно развивается так называемая Национальная система предпринимательства (National Entrepreneurship Network — NEN), объединяющая порядка 600 учебных заведений. Каждый год благодаря NEN появляется 1 тыс. компаний, а 50 тыс. талантливых студентов и школьников находят работу. Молодежь должна как можно раньше получить опыт проектной работы, побороть страх перед действием, расширить сеть контактов и реализовать собственные социальные и бизнес-идеи.

Автор — директор по развитию Национальной предпринимательской сети, сопредседатель президиума Ассоциации студенческих бизнес-инкубаторов России

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