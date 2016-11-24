Суд отказался взыскать с няни-убийцы 6,5 млн рублей

Хорошевский суд Москвы отказался взыскать с убившей четырехлетнюю девочку няни Гюльчехры Бобокуловой возмещение материального вреда в пользу потерпевших.

В постановлении судьи отмечается, что в соответствии с законодательством, гражданские иски не могут быть удовлетворены в рамках уголовного производства, так как подсудимая была освобождена от уголовной ответственности.

Суд предложил потерпевшим обратиться за возмещением вреда в порядке гражданского производства, передает «Интерфакс».

Родители убитого ребенка заявили гражданский иск против Бобокуловой на 5 млн рублей, еще 1,5 млн требует хозяйка пострадавшей квартиры.

Ранее суд освободил Бобокуловуот уголовной ответственности и направил ее на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Резонансное убийство произошло в Москве утром 29 февраля. Бобокулова работала в семье няней. Дождавшись, когда родители ушли вместе со старшим ребенком, она умертвила спящую девочку, подожгла квартиру и отправилась к станции метро «Октябрьское поле», где стала угрожать, что подорвет себя.



Позднее женщину признали невменяемой.