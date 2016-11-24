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Калининградский детский сад засудили за травму ребенка

Родственникам малыша должны выплатить более 300 тыс. рублей в качестве моральной компенсации

Московский районный суд Калининграда встал на сторону родственников малыша, пострадавшего во время прогулки в детском саду. Дошкольное учреждение должно выплатить семье мальчика компенсацию морального вреда.

Мальчик пострадал год назад. Во время прогулки он сорвался с турника и получил множественные переломы позвоночника. Долгое время ребенок находился на стационарном, а потом и амбулаторном лечении. До сих пор его здоровье окончательно не восстановлено, сообщает kaniningradfirst.ru.

В качестве истцов выступили родители, бабушки, дедушки, а также крестная мать ребенка. Суд решил, что ответчик, а именно детский сад, на территории которого была получена травма, должен выплатить 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего, в пользу его родителей — по 70 тыс., в пользу двух бабушек, двух дедушек и крестной — по 10 тыс. Кроме того, он обязан оплатить расходы на лечение и судебные издержки.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Калининградский детский сад засудили за травму ребенка

Родственникам малыша должны выплатить более 300 тыс. рублей в качестве моральной компенсации

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