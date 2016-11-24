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Число жертв обрушения на электростанции в КНР возросло до 67 человек

Один человек считается пропавшим без вести, двое получили ранения

Количество жертв обрушения на строящейся электростанции в китайском городе Фэнчэн провинции Цзянси (юго-восток КНР) увеличилось до 67 человек.

Как уточняет агентство Reuters, двое выживших госпитализированы, а еще один человек до сих пор числится пропавшим без вести.

На месте аварии до сих пор работают специальные службы.

Напомним, обрушение охлаждающей башни на строящейся электростанции произошло около 7.00 по местному времени (02.00 по Москве). 

Ранее сообщалось о 40 погибших. Поисково-спасательная операция продолжается.

Причины произошедшего устанавливаются.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Число жертв обрушения на электростанции в КНР возросло до 67 человек

Один человек считается пропавшим без вести, двое получили ранения

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