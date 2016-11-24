Число жертв обрушения на электростанции в КНР возросло до 67 человек

Количество жертв обрушения на строящейся электростанции в китайском городе Фэнчэн провинции Цзянси (юго-восток КНР) увеличилось до 67 человек.



Как уточняет агентство Reuters, двое выживших госпитализированы, а еще один человек до сих пор числится пропавшим без вести.

На месте аварии до сих пор работают специальные службы.

Напомним, обрушение охлаждающей башни на строящейся электростанции произошло около 7.00 по местному времени (02.00 по Москве).



Ранее сообщалось о 40 погибших. Поисково-спасательная операция продолжается.



Причины произошедшего устанавливаются.