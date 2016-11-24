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Дорожников Нижнего Тагила оштрафовали на 2,5 млн рублей

Санкции были приняты из-за плохой уборки снега

Сумма штрафов, выписанных дорожникам Нижнего Тагила, превысила 2,5 млн рублей. Санкционные меры были приняты из-за ненадлежащего содержания городских дорог в зимнее время.

В настоящее время подрядчиками по содержанию дорожно-уличной сети в городе являются МУП «Тагилдорстрой» и компания «УБТ-Сервис». Несмотря на наличие в городском бюджете средств на вывоз снега, они не убирают скопившийся на улицах снег.

Главы районных администраций отметили недостаточную уборку тротуаров, пешеходных переходов и остановок, пишет «ТагилСити.Ру». Мэрия города потребовала от дорожников устранения всех замечаний до 28 ноября.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Дорожников Нижнего Тагила оштрафовали на 2,5 млн рублей

Санкции были приняты из-за плохой уборки снега

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