Дорожников Нижнего Тагила оштрафовали на 2,5 млн рублей

Сумма штрафов, выписанных дорожникам Нижнего Тагила, превысила 2,5 млн рублей. Санкционные меры были приняты из-за ненадлежащего содержания городских дорог в зимнее время.



В настоящее время подрядчиками по содержанию дорожно-уличной сети в городе являются МУП «Тагилдорстрой» и компания «УБТ-Сервис». Несмотря на наличие в городском бюджете средств на вывоз снега, они не убирают скопившийся на улицах снег.



Главы районных администраций отметили недостаточную уборку тротуаров, пешеходных переходов и остановок, пишет «ТагилСити.Ру». Мэрия города потребовала от дорожников устранения всех замечаний до 28 ноября.