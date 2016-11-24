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Орловские депутаты разрешили эксгумировать останки немецких солдат

Процедура состоится после 9 мая следующего года

Горсовет Орла дал согласие на работы по эксгумации останков немецких солдат. Как ожидается, они начнутся после 9 мая 2017 года. Позже останки перезахоронят на кладбище немецких солдат в Беседино Курской области.

«Мы с костями не воюем! Парк Победы надо очистить от чужаков и восстановить его за собственные деньги! С братскими захоронениями советских солдат в Германии сейчас относительный порядок», — заявил на сессии горсовета глава Орловской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны Николай Кутузов.

Как напоминает InfoOrel.ru, все работы проводятся в рамках межправительственного российско-германского соглашения об уходе за военными могилами. Оно было подписано в декабре 1992 года. Германия за счет собственных средств обеспечивает сохранность российских воинских захоронений и уход за ними.

Как напоминает агентство, в 2013 году орловские депутаты не дали согласия на эксгумацию останков, несмотря на то что инициатива, как отмечалось, соответствовала всем нормам российского и международного права.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Орловские депутаты разрешили эксгумировать останки немецких солдат

Процедура состоится после 9 мая следующего года

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