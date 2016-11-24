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В Курске в честь Дня матери устроят праздничный флешмоб

Участники громко скажут своим мамам спасибо

Праздничный флешмоб «Спасибо, мама!» пройдет в Курске завтра, накануне Дня матери. Организаторы мероприятия приглашают всех желающих прийти на Театральную площадь с шариком в виде сердечка. В определенное время участники акции громко скажут спасибо, сообщает KurskCity.ru.

Напомним, День матери отмечают в последнее воскресенье ноября. На протяжении нескольких лет по всей стране проходит всероссийская социальная акция «Мама, я тебя люблю!». Ее символом является незабудка. По поверьям, этот цветок обладает чудесной силой возвращать память тем, кто забыл своих близких.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

В Курске в честь Дня матери устроят праздничный флешмоб

Участники громко скажут своим мамам спасибо

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