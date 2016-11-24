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Четверг,
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России понадобится больше тепла

Министр энергетики призвал руководителей теплоснабжающих организаций сконцентрироваться на безопасном прохождении осенне-зимнего периода

В этом году в отличие от прошлого на теплую зиму рассчитывать не приходится, заявил на энергетическом форума ENES-2016 министр энергетики РФ Александр Новак. Средняя температура при прохождении максимума нагрузки на объекты электроэнергетики в прошедший осенне-зимний период составляла -16,6 ºС, в этом году предполагается, что средняя температура составит -23 ºС, сказал министр. Именно исходя из этой цифры были сформированы режимно-балансовые показатели энергетических мощностей.

В Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах уже в середине ноября были зафиксированы среднесуточные температуры на 10–20 ºС ниже климатической нормы. Министр заметил, что в последнее время на надежность электроснабжения потребителей всё чаще оказывает влияние интенсивное обледенение проводов воздушных линий электропередачи.

В ноябре дважды наблюдались массовые нарушения энергоснабжения в Центральном (Калужская, Московская, Владимирская и Тверская области) и Приволжском федеральных округах (Кировская и Нижегородская области), где в результате выпадения мокрого снега и ледяного дождя произошли отключения в электрических сетях и массовые аварийные отключения в распределительных сетях. Из-за этого без электроснабжения остались более 1600 населенных пунктов. 

Министр попросил руководителей сетевых компаний, в том числе теплоснабжающих организаций (ТСО) регионов, и региональных штабов сконцентрироваться на безопасном прохождении осенне-зимнего периода 2016/17 года. Особое внимание он обратил на то, что в будущем им необходимо оперативно предоставлять достоверную информацию по объектам электроэнергетики для избежания аварийных ситуаций.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

России понадобится больше тепла

Министр энергетики призвал руководителей теплоснабжающих организаций сконцентрироваться на безопасном прохождении осенне-зимнего периода

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