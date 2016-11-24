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Экс-глава муниципалитета Приангарья отсидит 2,5 года за вырубку леса

Суд признал бывшего главу Половино-Черемховского муниципального образования виновным в совершении преступления

В Иркутской области завершился суд над фигурантами дела группы «черных» лесорубов. Бывший глава Половино-Черемховского муниципального образования Тайшетского района проведет 2,5 года в колонии общего режима за незаконную рубку леса. Обвинительные приговоры суд вынес ему и еще четверым мужчинам.

По данным следствия, с ноября 2015 года по февраль 2016 года бывший глава муниципалитета вступил в преступный сговор с местными жителями и под его руководством велась незаконная заготовка древесины.

Причиненный ущерб составил 1 млн рублей, сообщает ИА IrkutskMedia. На территории Юртинского участкового лесничества «черные» лесорубы уничтожили более 330 сосен.

Суд приговорил четверых фигурантов уголовного дела к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Экс-глава муниципалитета Приангарья отсидит 2,5 года за вырубку леса

Суд признал бывшего главу Половино-Черемховского муниципального образования виновным в совершении преступления

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