Крупнейший в России селекционный центр открылся под Псковом

Крупнейший в России селекционно-генетический центр открылся в Куньинском районе Псковской области.



Как сообщает Псковская лента новостей, на открытии нового объекта присутствовал губернатор Псковской области Андрей Турчак. По его словам, объем инвестиций, вложенных в создание нового центра, составил 2 млрд рублей.

«Это существенные вложения в экономику Псковской области», — отметил глава региона.



Площадь объекта составляет порядка 30 га, он рассчитан на содержание 6 тыс. животных. Ожидается, что новое предприятие послужит серьезным толчком для развития генетической деятельности в России.

Новый селекционно-генетический центр соответствует всем принципам эффективного свиноводства и международным критериями по охране окружающей среды, а также имеет высокую степень биобезопасности. Объект оборудован новейшими системами очистки и фильтрации воды и воздуха.

В 2017 году на предприятии планируется ввести в эксплуатацию два откормочника. Предполагается, что в следующем году центр сможет поставить на рынок России свыше 40 тыс. голов животных.