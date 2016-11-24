Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
24 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Крупнейший в России селекционный центр открылся под Псковом

Объем инвестиций, вложенных в его создание, составил 2 млрд рублей

Крупнейший в России селекционно-генетический центр открылся в Куньинском районе Псковской области.

Как сообщает Псковская лента новостей, на открытии нового объекта присутствовал губернатор Псковской области Андрей Турчак. По его словам, объем инвестиций, вложенных в создание нового центра, составил 2 млрд рублей.

«Это существенные вложения в экономику Псковской области», — отметил глава региона.

Площадь объекта составляет порядка 30 га, он рассчитан на содержание 6 тыс. животных. Ожидается, что новое предприятие послужит серьезным толчком для развития генетической деятельности в России.

Новый селекционно-генетический центр соответствует всем принципам эффективного свиноводства и международным критериями по охране окружающей среды, а также имеет высокую степень биобезопасности. Объект оборудован новейшими системами очистки и фильтрации воды и воздуха.

В 2017 году на предприятии планируется ввести в эксплуатацию два откормочника. Предполагается, что в следующем году центр сможет поставить на рынок России свыше 40  тыс. голов животных.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Крупнейший в России селекционный центр открылся под Псковом

Объем инвестиций, вложенных в его создание, составил 2 млрд рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Александр Беленький

блогер

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке