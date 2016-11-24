МИД РФ осуждает инцидент с сожжением украинского флага в Москве

Россия осудила действия у культурного центра Украины в Москве, где сожгли украинский флаг.

Как уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, Москва всегда осуждает подобные варварские действия, где бы они ни случались.

«Мы всегда осуждаем подобного рода варварские действия, где бы они ни происходили, — мне кажется, это хорошо известно», — сказала она. Дипломат обратила внимание, что правоохранительные органы проводят расследование, о его результатах сообщат.

Украинский флаг был сожжен в минувший вторник, Киев выразил протест российской стороне и потребовал расследования. По факту инцидента московская полиция проводит проверку по статьям 144, 145 УПК РФ.