Трамп определился с министром торговли США

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал 78-летнего миллиардера Уилбура Росса в качестве министра торговли в будущей администрации США.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Как отмечает издание, Росса называют «королем банкротства» из-за того, что он заработал свое состояние благодаря скупке проблемных активов, выводу их из кризиса с последующей перепродажей. Росс также был экономическим советником Трампа во время его предвыборной кампании.

Напомним, Трамп 20 ноября провел встречу с Россом, по итогам которой заявил, что тот — наиболее вероятный кандидат на пост министра торговли США.

«Он тот, кого мы ищем», — сказал Трамп.

