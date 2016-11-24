Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
24 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Трамп определился с министром торговли США

На этот пост в будущей администрации США ожидаемо назначен Уилбур Росс

Избранный президент США Дональд Трамп выбрал 78-летнего миллиардера Уилбура Росса в качестве министра торговли в будущей администрации США.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Как отмечает издание, Росса называют «королем банкротства» из-за того, что он заработал свое состояние благодаря скупке проблемных активов, выводу их из кризиса с последующей перепродажей. Росс также был экономическим советником Трампа во время его предвыборной кампании.

Напомним, Трамп 20 ноября провел встречу с Россом, по итогам которой заявил, что тот — наиболее вероятный кандидат на пост министра торговли США.

«Он тот, кого мы ищем», — сказал Трамп.

Известия // четверг, 24 ноября 2016 года

Трамп определился с министром торговли США

На этот пост в будущей администрации США ожидаемо назначен Уилбур Росс

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Евгения Осипова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Чаплыгин

эксперт

Все мнения

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер ГД

Все мнения

Мнение

Андрей Назаров

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Карен Шахназаров

кинорежиссер и продюсер

Все мнения

Мнение

Олег Матвейчев

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Михаил Тюренков

публицист

Все мнения

Мнение

Эдуард Лозанский

политолог

Все мнения

Мнение

Платон Беседин

писатель

Все мнения

Мнение

Наталия Осс

журналист

Все мнения

Мнение

Геннадий Скляр

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Антон Беляков

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке