В Череповце ветераны хоккея сыграют благотворительный матч

В благотворительном матче, который запланирован на эту субботу, встретятся ветераны «Северстали» и питерского СКА. Он пройдет в рамках хоккейного «Ретро уикенда».



Звезды череповецкого и питерского хоккея участвуют в сборе денег для девятилетней Арины Шибаевой. Девочка вот уже пять лет пытается победить рак. Как сообщает Cpv.ru, поддержать ребенка может любой желающий. Для этого необходимо купить единый билет. Он дает право на посещение матча между ветеранами клубов «Северсталь» и СКА, а также встречи МХЛ «Алмаз» — «Тайфун».

В перерывах на стадионе будут организованы благотворительные аукционы и открыта продажа вещей с автографами действующих игроков ЦСКА, СКА и «Северстали».